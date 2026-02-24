Песков указал на «безумие» евролидеров, желающих дать ВСУ ядерное оружие

Планы Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия «граничат с безумием». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-1».

«То, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать планы Парижа и Лондона о ядерном вооружении ВСУ.

По словам Пескова, Россия рассчитывает, что общественность и парламентарии этих стран выступят против подобных шагов в отношении Украины.

24 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании и Франции вооружить Украину ядерной бомбой.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предупредил властей Парижа и Лондона, что подобный шаг станет не просто нарушением всех международных договоренностей, но и спровоцирует «новую войну» со всеми вытекающими последствиями. Он отметил, что в случае передачи ВСУ ядерного оружия Россия будет иметь право нанести ответные ядерные удары как по территории Украины, так и по заводам и базам Франции и Великобритании, откуда были доставлены боеголовки.

