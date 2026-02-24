Азаров: Киев использует ядерное оружие сразу, как только оно попадет в руки

Нет никаких сомнений, что власти Украины немедленно используют ядерное оружие, как только оно попадет им в руки. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«У меня сомнений никаких нет — если попадет в руки всей этой шайки ядерное оружие, оно будет немедленно использовано», — сказал политик, добавив, что руководство Киева даже «не утруждает» себя мыслями о последствиях применения такого вида оружия.

По словам Азарова, подобные ситуации вынуждают Россию использовать все более мощное вооружение в качестве противодействия или ответных мер.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

Эта информация незамедлительно вызвала реакцию в Кремле. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва намерена обсудить с Вашингтоном планы по ядерному вооружению Украины.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы Лондона и Парижа передать ВСУ ядерное оружие «граничат с безумием».

Ранее Захарова заявила о рисках прямого столкновения ядерных держав из-за данных СВР.