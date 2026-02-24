Размер шрифта
Ушаков анонсировал разговор с США о планах по ядерному вооружению Украины

Ушаков: Россия обсудит с США планы Британии и Франции по ядерному вооружению ВСУ
Roman Naumov/Global Look Press

Москва намерена передать Вашингтону информацию о планах Киева получить ядерное оружие от Запада. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1».

«До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. <...> Мы специально об этом будем разговаривать», — сказал Ушаков.

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. В разведслужбе отметили, что Лондон и Париж осознают, что их замыслы подразумевают нарушение международного права и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспрастранения ядерного оружия. На этом фоне основные усилия европейских союзников Киева сосредоточены на том, чтобы появление у ВСУ подобного вида оружия выглядело как результат разработки самих украинцев, указали в СВР.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предупредил, что передача Украине ядерного оружия станет не просто нарушением всех международных договоренностей, но и спровоцирует «новую войну» со всеми вытекающими последствиями.

Ранее Песков указал на «безумие» евролидеров, желающих дать ВСУ ядерное оружие.

 
