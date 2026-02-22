Орбан рассказал, как Венгрия ответит Украине

Правительство Венгрии обеспечит поставки топлива в страну и примет необходимые контрмеры в отношении Украины для возобновления поставок нефти из России. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал на своей странице в X.

«Мы не будем бездействовать, пока нефтепровод «Дружба» закрыт. Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию и примем необходимые контрмеры для возобновления поставок», — отметил премьер.

По его словам, всего контрмер будет три: приостановка поставок дизельного топлива из Венгрии на Украину, отказ в предоставлении Украине военных займов и отклонение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

27 января Киев заблокировал поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто объявил, что в ответ Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину.

22 февраля Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать любые санкционные решения Евросоюза против России до тех пор, пока Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Также Сийярто заявил, что страна заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружбе». До этого Сийярто предупредил, что Будапешт заблокирует выделение Украине кредита на €90 млрд до тех пор, пока Киев препятствует транзиту российской нефти.

Кроме того, Сийярто сообщил, что Венгрия не будет приостанавливать поставки электроэнергии Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.

