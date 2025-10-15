На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа: «Без королей»

Актер Роберт Де Ниро призвал американцев к протесту против Дональда Трампа
true
true
true
close
Chris Pizzello/Invision/AP

Актер Роберт Де Ниро в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал американцев поучаствовать в протесте против президента США Дональда Трампа.

Протест No Kings (в переводе с англ. — «Без королей») состоится 18 октября. В ролике Де Ниро характеризует Трампа как честолюбивого тирана, который стремится покончить с американской демократией.

«У нас появился человек, возомнивший себя королем, который хочет отнять ее (демократию) у нас – король Дональд Первый. К черту все это», — отметил звезда «Крестного отца».

Де Ниро призвал жителей США «ненасильственно» заявить о себе на общенациональном протесте «Без королей», который является продолжением одноименных демонстраций 14 июля 2025 года.

14 июня, в день рождения Дональда Трампа, тысячи американцы вышли на улицу и провели массовый протест «Без королей». Демонстрация направлена против политики текущего президента, которую активисты называют шагом к авторитаризму.

Поначалу протесты носили мирный характер. Но после того, как президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, там вспыхнули беспорядки, которые с каждым днем становились все более агрессивными.

Ранее Егор Крид познакомился с Дональдом Трампом — младшим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами