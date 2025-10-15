Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа: «Без королей»

Актер Роберт Де Ниро в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал американцев поучаствовать в протесте против президента США Дональда Трампа.

Протест No Kings (в переводе с англ. — «Без королей») состоится 18 октября. В ролике Де Ниро характеризует Трампа как честолюбивого тирана, который стремится покончить с американской демократией.

«У нас появился человек, возомнивший себя королем, который хочет отнять ее (демократию) у нас – король Дональд Первый. К черту все это», — отметил звезда «Крестного отца».

Де Ниро призвал жителей США «ненасильственно» заявить о себе на общенациональном протесте «Без королей», который является продолжением одноименных демонстраций 14 июля 2025 года.

14 июня, в день рождения Дональда Трампа, тысячи американцы вышли на улицу и провели массовый протест «Без королей». Демонстрация направлена против политики текущего президента, которую активисты называют шагом к авторитаризму.

Поначалу протесты носили мирный характер. Но после того, как президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, там вспыхнули беспорядки, которые с каждым днем становились все более агрессивными.

Ранее Егор Крид познакомился с Дональдом Трампом — младшим.