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Ди Каприо и Де Ниро поддержали одного из кандидатов на пост президента США

CBS: Де Ниро и Ди Каприо поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США

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Imperative Entertainment

Голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро поддержали кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. Об этом сообщает CBS News.

В публикации отмечается, что актеры посетили предвыборную встречу в Филадельфии, они обратились к избирателям с речью о важности голосования.

Де Ниро заявил о своем презрении к кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Актер призвал американцев к ответственному выбору в день голосования.

Ди Каприо поддержал Харрис по вопросу изменения климата, подчеркнув, что ее команда не отрицает научные исследования об антропогенном климатическом кризисе. 

21 октября американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты США.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее в России оценили шансы Трампа и Харрис на победу на выборах.

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