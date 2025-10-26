На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна реакция американцев на саркастичное видео Трамп о митингах в США

YouGov: американцам не понравилось видео Трампа, поливающего протестующих грязью
Более двух третей граждан США негативно оценили сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) ролик американского президента Дональда Трампа, на котором он поливает грязью протестующих. Об этом свидетельствует опрос компании YouGov.

По данным исследования, 70% американцев негативно отнеслись к решению Трампа опубликовать подобное видео на своей странице. Еще 20% участников опроса отметили, что одобрили ролик, 10% респондентов не определились со своей позицией.

Помимо этого, опрос показал, что сгенерированные ИИ видео вызывают опасения у американцев. Это связано с тем, что в подобных работах наблюдается угроза распространения контента, вводящего в заблуждение.

Ролик, о котором идет речь, Трамп опубликовал 19 октября в своем аккаунте в социальной сети Truth Social. На кадрах изображено, как американский лидер в образе монарха летит на истребителе. В какой-то момент он начинает сбрасывать большое количество грязи, которая падает на митингующих.

Ранее актер Роберт Де Ниро призвал американцев поучаствовать в протесте против Дональда Трампа.

