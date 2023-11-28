Актер Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии Gotham Awards, где ему вручали почетную награду и награду за роль в фильме Мартина Скорсезе «Killers of the Flower Moon». Об этом сообщает TMZ.

Де Ниро, начав читать приветственную речь, возмутился тому, что ее отредактировали без его ведома.

«Начало моей речи отредактировали, обрезали, я об этом не знал и хочу прочесть ее целиком», — заявил он,

Говоря о теме нового фильма, 80-летний артист раскритиковал актера вестернов Джона Уэйна (1907-1979) за поддержку изъятия земель у коренных американцев.

Затем он обрушился на экс-президента США Дональда Трампа.

«Экс-президент лгал нам тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме. И он продолжает лгать в своей новой мстительной кампании, но никакая ложь не скроет его настоящей души», — заявил он.

Де Ниро обвинил компанию Apple и организаторов Gotham Awards за цензуру его слов.

«Да как они смели», — завершил свой спич артист.

Накануне суд присяжных в Нью-Йорке признал невиновным актера Роберта Де Ниро в гендерной дискриминации его бывшей помощницы Грэхем Чейз Робинсон, но обязал компанию артиста Canal выплатить $1,2 млн в качестве компенсации ущерба.

Ранее фильм-концерт Тейлор Свифт вошел в топ-20 фильмов 2023 года.