Сегодня «все без исключения» страны должны добиваться завершения конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом в соцсети X написал вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

По его словам, четыре года, которые длятся военные действия между Россией и Украиной – «это уже слишком много», и конфликт необходимо заканчивать.

«Сегодня, как никогда, необходимы дипломатические усилия всех без исключения, чтобы следовать пути, намеченному Святым Отцом и Соединенными Штатами, и, наконец достичь мира», – написал Сальвини.

В январе Сальвини также заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленского, нужно как можно скорее подписать мирное соглашения, иначе ему придется выбирать между «поражением и разгромом». Тогда спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ответил, что на Украине якобы решается судьба Европы.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) рассказал, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти 26-27 февраля в Женеве. По его словам, в переговорном процессе приближается время для того, чтобы принять решение об остановке или продолжении боевых действий.

Также издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники написало, что следующий раунд переговоров в Женеве может стать последним, так как на нем либо «откроется дорога» к встрече на уровне лидеров, либо переговоры прекратятся. При этом другие источники рассказали изданию, что «ничего еще не определено».

