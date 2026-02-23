Размер шрифта
Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян

ЕС ввел санкции в отношении сотрудников колоний и судей России
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз ввел санкции в отношении восьми лиц из России, среди которых сотрудники колоний и судьи. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, под ограничительные меры попали три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, прокурор и старший следователь.

До этого была названа причина, по которой задерживалось принятие 20-го пакета санкций против РФ. Предполагалось, что возражения могли поступить от Греции и Мальты, касающиеся предложения ввести полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка.

В конце января верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что региональное содружество планирует принять новый пакет санкций против РФ. 20 февраля прошли обсуждения очередных ограничительных мер, при этом агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что представителям стран — членов ЕС не удалось достичь согласия.

Ранее сообщалось, Евросоюз продлил санкции против России еще на год.
 
