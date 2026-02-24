Экс-посол Британии объяснил, почему Европа не хочет мира на Украине

Европа не хочет завершения конфликта на Украине, так как после этого может усилиться давление внутри ЕС. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

По его словам, американцы «действительно хотят» завершить конфликт на Украине, тогда как европейцы — нет.

«Европейцы совсем не желают какой-либо нормализации отношений с Россией. Им точно не нужно, чтобы конфликт завершился, потому что это может привести к еще большему давлению внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в союз», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что быстрое вступление Украины в ЕС создает риск полномасштабной войны Европы с Россией.

«Вы примете Украину, которая враждебно настроена к России и хочет, чтобы ЕС придерживался по отношению к Москве тех же принципиально враждебных взглядов. Это станет чем-то вроде Прибалтики и Польши, только в большем масштабе — с желанием, чтобы ЕС проводил по отношению к России принципиально агрессивную политику», — подчеркнул Прауд.

23 февраля 2026 года ЕС продлил действие санкций против России на еще один год, до 24 февраля 2027 года.

При этом 23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт наложил вето на принятие 20-го пакета санкций против России и на выделение Украине кредита на €90 млрд.

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что главы МИД стран ЕС не согласовали план финансирования Украины на €90 млрд из-за вето Венгрии. Также, по словам Каллас, они не пришли к согласию по 20-му пакету санкций против России.

Ранее Каллас назвала отправную точку ЕС для начала диалога с Россией.