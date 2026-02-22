Кличко призвал Трампа занять сторону Украины

Мэр Киева Виталий Кличко призвал президента США Дональда Трампа «быть на стороне Украины» в ходе переговоров с Россией. Об этом сообщает Sky News.

Кличко отметил, что поддержка США имеет для Украины «критически важное значение».

«Если мы защищаем свои национальные интересы, говорим о мире и о демократии, администрация Трампа должна быть на стороне Украины. Украина — крупнейшая страна в Европе, и стабильность в самых больших государствах Европы может обеспечить устойчивость всего региона», — подчеркнул Кличко.

При этом Sky News отмечает, что Кличко с трудом ответил на вопрос о доверии Трампу и его словам предшествовала долгая пауза.

«Я стараюсь ему доверять, но иногда мне не совсем понятны заявления президента Трампа относительно мира на Украине. Мир на Украине очень важен», — сказал Кличко.

Также мэр Киева подчеркнул, что итоговое мирное соглашение по Украине не должно быть «соглашением о капитуляции».

Недавно спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшее время ожидаются «хорошие новости» по теме урегулирования украинского кризиса. Также он подчеркнул, что президент России Владимир Путин во время встреч был с ним честен.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Россия и США требуют, чтобы Украина вывела войска с территории Донбасса для урегулирования конфликта. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна быстрее занять более гибкую позицию в вопросе мирного урегулирования кризиса.

Ранее в США рассказали, от каких требований Россия не откажется на переговорах.