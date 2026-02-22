Размер шрифта
Украине предрекли потерю возможности продолжать конфликт

Аналитик Меркурис: Украина не сможет продолжать конфликт после потери Донбасса
Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украина лишится возможности продолжать боевые действия, если Донбасс и Запорожская область полностью перейдут под контроль Вооруженных сил России. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Если падет Донбасс, если падет Запорожье, по моему мнению, не останется никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать войну», — сказал эксперт.

Он добавил, что Киев оказался близок к тому, что никакая помощь со стороны западных стран не позволит ему продолжить конфликт.

27 ноября прошлого года военный эксперт Алексей Живов в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» выразил уверенность, что ВС России без учета мирного соглашения могут в течение года полностью взять Донбасс под свой контроль. По его словам, при отправке дополнительных сил на соответствующие направления фронта процесс может пойти быстрее. Тем не менее продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения зависит от множества факторов, подчеркнул специалист.

Ранее Зеленский отказался выводить украинские войска из Донбасса.
 
