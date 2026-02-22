Два европейский лидера разругались в соцсетях из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Дональд Туск разругались в соцсети X из-за финансирования Украины. Посты опубликованы на их страницах.

«Орбан только что заблокировал помощь Украине, [Депутат] Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую промышленность. Угадайте, кто доволен», — написал Туск.

Венгерский премьер ответил Туску, напомнив о действиях президента Украины Владимира Зеленского, которые направлены против Будапешта.

Орбан отмечал, что Будапешт не будет поддерживать Киев, пока тот не возобновит поставки нефти.

До этого Венгрия заблокировала согласованный в декабре кредит Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее Орбан высказался о состоянии нефтепровода «Дружба».