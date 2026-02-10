Размер шрифта
В Европе обвинили политиков и СМИ в бездумном разжигании войны

Профессор Дизен: идет бездумное разжигание войны политиками и СМИ
Geert Vanden Wijngaert/AP

Европейские политики и СМИ бездумно разжигают войну. Об этом на своей странице в X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Эксперт высмеял западную прессы, которая выставляет Россию «безнадежно слабой», но при этом заявляет, что армия РФ готова завоевать всю Европу.

«Россия безнадежно слаба, и ее солдаты вынуждены есть голубей. Но мы должны готовиться к войне, потому что Россия невероятно могущественна и может завоевать всю Европу. Если вы сомневаетесь в этой логике, вы – российский актив, потому просто примите добродетельную ненависть и бездумное разжигание войны со стороны вашего политического класса и их стенографистов в СМИ», – отметил Дизен.

В феврале Дизен написал, что европейцы продолжают практику нацистов, изображая русских одновременно как «ужасно отсталых и некомпетентных», но в то же время и как «экзистенциальную угрозу». По его словам, так же нацисты в середине XX века изображали евреев.

В январе экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против демонизации России и подчеркнул, что Россия является страной не «варваров», а «высокой культуры». Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал «ужасом» слова Шредера.

Ранее Орбан заявил о приближении Европы к войне.
 
