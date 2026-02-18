В Швейцарии выразили готовность принять новый раунд переговоров по Украине

МИД Швейцарии: Берн готов еще раз принять переговоры Москвы, Киева и Вашингтона

Швейцария готова принять четвертый раунд переговоров в формате Россия — США — Украина, если стороны изъявят такое желание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел конфедерации Николя Бидо.

«Да, мы готовы [организовать переговоры], если этого захотят стороны», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов. Во второй день встреча продлилась около двух часов. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, консультации были «тяжелыми, но деловыми». По данным РИА Новости, никаких документов стороны не подписывали.

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии для «Газета.Ru» заявил, что переговоры 18 февраля могли завершиться быстро по одной из двух причин. Первая — встреча могла оказаться настолько провальной, что главы делегаций сочли бессмысленной дальнейшую трату времени. Вторая — беседа 17 февраля могла быть очень продуктивной и содержательной, поэтому на следующий день обсуждать было особо нечего.

