Генсек НАТО сравнил Россию с «садовой улиткой»

Рютте: русские движутся по Украине со скоростью садовой улитки
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

НАТО должно продолжать оказывать поддержку Украине и делать больше для нее. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Guardian.

«Они хотят, чтобы мы воспринимали русских как могучего медведя, но можно утверждать, что они (российская армия — прим. ред.) движутся по Украине с такой же неторопливой скоростью, как садовая улитка, поэтому давайте не попадемся на уловку российской пропаганды», — сказал Рютте.

В сентябре прошлого года Кит Келлог, занимавший тогда пост спецпосланника президента США по вопросам Украины и России, заявил, что, если бы российская армия одерживала победу в украинском конфликте, ее войска уже находились бы в Киеве и Одессе, а правительство страны было бы смещено. По его оценке, продвижение российских войск происходит «медленными темпами», в связи с чем РФ якобы «терпит поражение».

Ранее Лукашенко объяснил медленное продвижение ВС РФ жалостью Путина к людям.
 
