Экспрет объяснил, кто заинтересован в завершении конфликта на Украине, а кто — нет

Политолог Межевич: США заинтересованы в завершении конфликта на Украине
Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Николай Межевич, комментируя в беседе с Tsargrad.tv завершившиеся переговоры в Женеве, порассуждал о том, кому выгодно завершение конфликта на Украине, а кому — нет.

По мнению эксперта, США выглядят явно заинтересованной в мире стороной, учитывая амбиции их лидера Дональда Трампа, которому было бы не лишним добиться заключения соглашения с прямым американским участием, «с развевающимся американским флагом».

«России, конечно, окончание конфликта нужно. Но, безусловно, не любой ценой», — подчеркнул Межевич.

Он уточнил, что мир должен быть заключен с учетом всех требований Москвы, которые уже не раз озвучивались.

Что касается Европы, она желает мирного урегулирования меньше всех, поскольку, как это ни парадоксально, украинский кризис объединяет европейские страны, считает политолог.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

По информации The Economist, перед встречей украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

Ранее в России объяснили, чем вызвана «жесткая» позиция Мединского на переговорах.
 
