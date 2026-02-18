Размер шрифта
«Лебедь, рак и щука»: политолог о том, что будет с ЕС после окончания конфликта на Украине

Политолог Межевич: конфликт на Украине объединяет страны европы
Global Look Press

Европа больше всех заинтересована в продолжении конфликта на Украине, поскольку, как ни парадоксально, он объединяет европейские страны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Николай Межевич.

«Без Украины сразу начнется: немец тянет в одну сторону, француз в другую, поляк в третью. Ну, помните, басня Крылова: «Однажды лебедь, рак и щука…» Ну, и так далее», — привел аналогию эксперт.

Что касается очередного раунда мирных переговоров в Женеве, по мнению Межевича, они закончатся безрезультатно, так как слишком велика заинтересованность противников урегулирования конфликта.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины прошел 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

По информации The Economist, перед встречей украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

Ранее в Госдуме рассказали, от чего зависит возможность встречи Путина и Зеленского.
 
