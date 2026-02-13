В Кремле пояснили позицию России по «Совету мира»

Формат Союзного государства (Союзное государство России и Белоруссии) подразумевает координацию по широкому ряду вопросов, в том числе и политических, однако, в отличие от Минска, в Кремле пока определились со своей позицией по «Совету мира». Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос («Совета мира» — прим. ред.) находится в проработке МИД России. РФ во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками пытается разобраться с этой темой, но мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там (на «Совете мира» — прим. ред.) наши интересы», — отметил Песков, комментируя заявления белорусской стороны о том, что Минск будет отстаивать в организации интересы Союзного государства.

По словам пресс-секретаря президента, если на «Совете мира» действительно будет обсуждаться урегулирование израильско-палестинского конфликта, то важно напомнить, что Россия — единственная страна в мире, которая выделила Палестине $1 млрд в качестве помощи.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира». Он пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств принять участие в работе органа. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия, Китай и Украина. 20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко первым публично подписал решение о вхождении в этот орган.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не посетит первое заседание «Совета мира».