Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт счел «просто немыслимым» отказ Украины от территорий. Его слова приводит телеканал N-tv.

«Если Украина это сделает, это также будет признаком слабости, который [президент России Владимир[ Путин немедленно неправильно истолкует», — заявил Хардт.

По его мнению, после периода прекращения огня конфликт рискует вспыхнуть вновь, а Россия может попытаться «подчинить себе всю Украину».

До этого президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет повторять ошибку 2014 года и не будет просто так отдавать России территорию. По его словам, действия Украины в начале 2014 года «были большой ошибкой в самом начале». Он в очередной раз повторил, что Россию якобы может остановить лишь давление и сила.

Ранее президент Чехии призвал не ждать мирного соглашения по Украине в ближайшее время.