В Совфеде сочли Зеленского «политическим шизофреником» из-за одного высказывания

Слова президента Украины Владимира Зеленского накануне переговоров в Женеве о том, что дипломатия будет эффективной в сочетании с силой, напоминают политическую шизофрению. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, нельзя выступать с подобного рода заявлениями перед переговорами, поскольку нужно предоставить делегациям свободу выбора и не довлеть над ними.

«Надежда все-таки остается на то, что здравый смысл начнет пробивать себе дорогу. Наша делегация, как вы видите, никаких комментариев не дает. Она получила подробные четкие инструкции от президента страны и выехала к месту проведения переговоров. Давайте переговорным командам не будем мешать», — сказал Карасин.

Парламентарий подчеркнул, что призыв касается в первую очередь Владимира Зеленского и «наиболее зарвавшихся европейских политиков». Сенатор увидел шанс «продвинуться немножко вперед по пути здравого смысла» и призвал дать ему возможность реализоваться.

17–18 февраля в Женеве состоится третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них будут участвовать российские, украинские и американские переговорщики.

Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби, на них делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В Женеве к роли главы делегации вернется помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС, российская переговорная группа в Женеве была расширена до 20 человек.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию представляет группа официальных лиц, в которую входит глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

