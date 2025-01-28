Совет Европы пообещал добиться «трибунала» для Путина

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина станет ключевым приоритетом для организации на 2025 год, и она продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для российского лидера Владимира Путина и других представителей руководства страны. Его слова с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) передает «Европейская правда».

«В 2025 году Украина будет нашим ключевым приоритетом… Мы стремимся сделать все возможное, чтобы создать компенсационный комитет и конкретный механизм компенсации [ущерба Украине]. Совет Европы должен играть здесь лидирующую роль. Ожидания высокие и мы должны им отвечать», – заявил он.

Берсе подчеркнул, что Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных». Речь идет о привлечении России и ее руководства к ответственности, заявил Берсе.

До этого сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что после окончания российской специальной военной операции будет инициирован международный суд над Украиной и ее «покровителями».

Ранее Зеленского предложили отдать под международный трибунал.