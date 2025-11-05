Путин дал поручение о национальной политике России

Президент России Владимир Путин поручил как можно скорее подготовить проект стратегии национальной политики РФ до 2036 года. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.

«Я хочу вас поблагодарить за то, что было сделано в ходе реализации предыдущей, заканчивающей свое функционирование стратегии, и прошу подготовить как можно быстрее проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026-2036 годы», — сказал глава государства, подводя итоги встречи.

1 ноября заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что разработка стратегии национальной политики на период до 2036 года вышла на финишную прямую. По его словам, обновленная стратегия по-прежнему ставит в приоритет такие направления, как укрепление общероссийской идентичности, гражданского самосознания, опирающиеся на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, сохранение этнокультурного разнообразия и языкового наследия, а также поддержание межнационального и межрелигиозного согласия и борьбу с экстремистскими проявлениями.

Ранее Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы.