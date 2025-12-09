На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал приоритеты российской политики

Путин: вся политика России складывается вокруг семьи и Родины
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Вся политика России складывается вокруг семьи и страны. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на церемонии вручения героям России медалей «Золотая звезда», передает РИА Новости.

По его словам, что-то в этом вопросе получается лучше, что-то — хуже но общая задача, общий вектор развития складывается вокруг семьи.

«И вокруг Родины, потому что Родина и есть наша большая, огромная, сплоченная семья», — добавил российский лидер.

Накануне Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что наряду с поддержкой материнства в России необходимо подумать о мерах поддержки «вовлеченного, ответственного отцовства».

Глава государства подчеркнул, что семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей. По словам Путина, речь, по сути, идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах и больше времени уделяли воспитанию детей.

Ранее Путин сообщил о повышении выплат работодателей до 1 млн рублей при рождении ребенка.

