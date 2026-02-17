Размер шрифта
Верховный лидер Ирана ответил на угрозы США

Хаменеи: Трамп не сможет уничтожить Иран, как и предыдущие президенты США
Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в эфире телеканала IRIB заявил, что у президента США Дональда Трампа не получится уничтожить исламскую республику.

«[Трамп] сказал, что США уже 47 лет не могут уничтожить исламскую республику. Это хорошее признание. Я говорю, что и ты не сможешь», — сказал он.

Хаменеи также заявил, что даже «самая сильная армия», каковой американцы считают свою, может получить такой удар, что не оправится.

До этого Трамп анонсировал, что вторая авианосная группа Военно-морских сил (ВМС) США в ближайшее время отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

6 февраля центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) сообщило о том, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» зашла в Аравийское море.

Как писала газета The New York Times, Трамп выдвинул Ирану три ключевых требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его нынешних запасов, ограничение дальности и количества баллистических ракет, а также прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке, включая ХАМАС, «Хезболлу» и хуситов, действующих в Йемене.

Ранее Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США.
 
