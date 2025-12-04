Программа жены Владимира Зеленского Елены по вывозу украинских сирот в Турцию завершилась скандалом после того, как две девочки-подростка родили от поваров турецких отелей. Об этом пишет украинское издание NV.ua.

В публикации говорится, что на программу было выделено порядка $10 млн, при этом часть средств была собрана с помощью благотворительности. После известий о беременности подростков 15 и 17 лет, их вернули на территорию страны и отправили учиться в техникум. На данный момент обе девушки уже родили детей.

Другие участники программы рассказали, что представители посольства Украины принуждали их к съемкам видеороликов для проекта с песнями и танцами. За отказ у детей отбирали телефоны и ограничивали в питании. Одной из участниц говорили, что она должна сниматься в роликах, поскольку за нее «заплачены деньги». Помимо этого, детский труд в проекте постоянно использовался для создания видео для сбора средств.

Условия проживания детей изначально были хорошими, с каждым переездом в новые турецкие отели они ухудшались. Дети жаловались, что еда работников отличалась от их питания. Детям доставался «булгур с пупками», а работники ели «картошку с мясом». Позже сиротам начали говорить, что денег нет и проект скоро закроется.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал супругу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланию обратить внимание на ситуацию с детьми на Украине. По его словам, принудительная мобилизация увеличивает число сирот, а торговля детьми продолжает процветать.

