СМИ: Украина может ударить ракетами Tomahawk по Москве

FR: Украина может ударить по Москве ракетами Tomahawk, если их получит
U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll/Reuters

Украина в случае получения в свое распоряжение ракет Tomahawk может ударить ими по Москве. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«Дальнобойные Tomahawk могут поразить даже Москву. Российская столица находится в 750–800 километрах от границы с Украиной. Владимир Путин, по всей видимости, это осознает. Зеленский недавно даже пригрозил, что Кремлю стоит постепенно задуматься о функциональности собственных бункеров», — говорится в сообщении издания.

14 октября украинские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

По данным Kyiv Post, «гамбит» рассчитан не только на укрепление обороноспособности Украины, но и на то, чтобы заставить «нерешительных европейских союзников», особенно Германию, «последовать примеру» США в отношении вопроса ракетами Taurus.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
