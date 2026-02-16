Дипломатический источник назвал число российских переговорщиков в Женеве

РИА: более 20 человек входят в состав делегации России на переговорах в Женеве

В состав делегации России на переговорах по Украине в Женеве войдут более 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, Швейцария выдала более 20 виз участникам российской делегации. Кроме того, ее будут сопровождать представители СМИ, визы для которых находятся в процессе выдачи.

Переговоры состоятся в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Швейцария при этом не будет принимать участия в процессе.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

По мнению обозревателя Ивана Прохорова, тот факт, что третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет в Женеве, указывает на то, что беседа может перейти к статусам, гарантиям и принципам будущего устройства.

