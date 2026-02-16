Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Журналист описал вероятный исход переговоров в Женеве

Журналист Прохоров: интересы Украины не будут учитываться в Женеве
Emma Farge/Global Look Press

Смена переговорной площадки с Абу-Даби на Женеву, а также изменение состава российской делегации, свидетельствуют о том, что военная стадия отработана и теперь речь пойдет о более широком политическом и экономическом торге. Такое мнение в своей статье для Tsargrad.tv высказал обозреватель Иван Прохоров.

«Наиболее вероятным видится сценарий, где война становится частью большой геоэкономической сделки. Той, где нет интересов Украины от слова «совсем». А есть только некие вопросы, интересующие лишь Россию и США. Параллельно с официальной встречей в Женеве работает «канал Кушнера – Дмитриева», и его участники явно намерены заключить сделку», — написал журналист.

Украина в процессе фигурирует, но лишь как один из элементов сделки, отметил он.

Третий раунд мирных переговоров состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Швейцария при этом не будет принимать участия в процессе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Представитель Кремля также уточнил, что на этот раз будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, при решении которых необходимо присутствие помощника президента РФ Владимира Мединского.

Ранее стало известно, примет ли ООН участие в переговорах по Украине в Женеве.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!