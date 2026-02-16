Журналист описал вероятный исход переговоров в Женеве

Журналист Прохоров: интересы Украины не будут учитываться в Женеве

Смена переговорной площадки с Абу-Даби на Женеву, а также изменение состава российской делегации, свидетельствуют о том, что военная стадия отработана и теперь речь пойдет о более широком политическом и экономическом торге. Такое мнение в своей статье для Tsargrad.tv высказал обозреватель Иван Прохоров.

«Наиболее вероятным видится сценарий, где война становится частью большой геоэкономической сделки. Той, где нет интересов Украины от слова «совсем». А есть только некие вопросы, интересующие лишь Россию и США. Параллельно с официальной встречей в Женеве работает «канал Кушнера – Дмитриева», и его участники явно намерены заключить сделку», — написал журналист.

Украина в процессе фигурирует, но лишь как один из элементов сделки, отметил он.

Третий раунд мирных переговоров состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Швейцария при этом не будет принимать участия в процессе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Представитель Кремля также уточнил, что на этот раз будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, при решении которых необходимо присутствие помощника президента РФ Владимира Мединского.

