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Президент США запретил мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях

Трамп запретил мужчинам принимать участие в женских спортивных соревнованиях
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, запрещающий мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам Трампа, он возвращает культуру и законы, которые заменят «крестовый поход радикальных леваков против биологической реальности».

Глава государства отметил, что мужчины уже участвовали в 11 тысячах женских соревнованиях и одержали победу в 3,5 тысячах. Трамп привел в качестве примера случай с мужчиной-велосипедистом, побившим женский рекорд на 5,5 часов, и штангистами, превосходившими женские результаты на 200 с лишним килограммов.

29 января американская певица Мадонна раскритиковала указ президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии.

21 января Трамп подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии США.

Ранее в США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты.

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