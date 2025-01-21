Трамп подписал указ о признании двух неизменных полов

Трамп подписал указ о признании в США только мужского и женского полов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

В нем говорится, что пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности. Само понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации индивида и не является синонимом концепции «гендерной идентичности».

В документе подвержена критике так называемая гендерная идеология, классифицирующая пол как изменяемую по желанию человека концепцию. Утверждение о том, что мужчины якобы могут определять себя как женщины, а женщины — как мужчины, признано ложным.

Кроме того, личные пространства для женщин или для мужчин, например раздевалки, отныне могут быть использованы лицами соответствующего пола на основе биологической характеристики, а не субъективных взглядов.

Всем федеральным ведомствам велено удалить все сведения, пропагандирующие или навязывающие гендерную идеологию, а также запрещено прибегать к средствам государства для продвижения таких идей. Запрещается и проведение медицинских процедур по смене пола на госсредства.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал первые указы на стадионе в Вашингтоне.