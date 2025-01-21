Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

Президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии Соединенных Штатов. Об этом пишет Politico.

Трамп отменил указ своего предшественника Джо Байдена, говорится в тексте. В материале отмечается, что хотя новый запрет еще не введен, отмена этого положения открывает возможность для его внедрения в будущем.

«Хотя Трамп не ввел нового запрета, отмена указа периода Байдена расчищает дорогу для этого», — пишет Politico.

По данным министерства обороны США, в 2019 году до введения первого запрета Трампа в армии служило до 8 тысяч трансгендерных лиц.

Президент США Дональд Трамп в первый день своего пребывания в Белом доме подписал несколько десятков документов всего за 47 минут и 5 секунд. Глава государства во время подписания указов отвечал на вопросы журналистов. Он отметил, что его предшественник Джо Байден никогда такого не делал.

Ранее в США трансгендерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты.