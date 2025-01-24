Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы трансгендерные женщины (мужчины по рождению) содержались в мужских тюрьмах. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Распоряжение главы государства под заголовком «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве» получили федеральные тюрьмы. Заключенным также будет запрещено проводить операции по смене пола.

В указе американского лидера говорится, что попытки уничтожить «биологическую реальность пола» наносят ущерб женщинам, лишая их достоинства, безопасности и благополучия.

Согласно информации Федерального бюро тюрем США, в общей сложности в тюрьмах страны содержатся около полутора тысяч трансгендерных женщин.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.

20 и 21 января Дональд Трамп подписал несколько десятков указов. Среди них был указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии.

Ранее в России призвали расследовать пропаганду США, «сломавшую жизнь» людям.