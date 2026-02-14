Размер шрифта
СМИ узнали, что РФ и Украина на переговорах в ОАЭ договорились в одном вопросе

Politico: делегации России и Украины достигли понимания по прекращению огня
Uae Government/Reuters

Члены делегаций России и Украины в ходе переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на источники.

«Стороны достигли согласия в том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона», — говорится в материале.

23–24 января в столице ОАЭ состоялся первый раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины. Второй раунд прошел там же в период с 4 по 5 февраля.

Ожидается, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжатся 17–18 февраля. Встреча состоится в Женеве, ее участниками станут представители Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию возглавит помощник президента страны Владимир Мединский. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что швейцарский город выбрали в качестве площадки для нового раунда переговоров из соображений целесообразности и удобства для всех заинтересованных сторон.

Ранее журналисты узнали, сколько человек войдут в состав российской делегации на переговорах в Женеве.
 
