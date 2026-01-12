В Британии готовятся разрешить военным захватывать суда «теневых флотов»

Кабинет министров Великобритании подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, якобы имеющих отношение к «теневому флоту» России. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации журналистов, правительство королевства изучало возможность применения тех или иных мер для задержки судов в течение последних нескольких недель. В результате они решили, что для этого можно использовать положения закона о санкциях и противодействии отмыванию денег, принятого в 2018 году.

В материале отмечается, что Лондон планирует, что «вооруженные силы воспользуются полномочиями, которые в кабинете министров называют наращиванием действий в отношении судов». При этом понимание того, когда именно Великобритания сможет применить свою армию для захвата танкеров из «теневого флота», пока отсутствует.

7 января Европейское командование Вооруженных сил США сообщило об аресте российского танкера «Маринера», находившегося примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Судно направлялось в Мурманск. Вашингтон обвинил танкер в нарушении санкций, связанных с перевозкой венесуэльской нефти. Преследование судна продолжалось более двух недель.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что «Маринера» якобы является частью «теневого флота» Венесуэлы.

Ранее Трамп освободил двух россиян с захваченного танкера «Маринера».