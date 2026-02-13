На Западе заявили, что Россия и Украина достигли согласия по прекращению огня

Российские и украинские представители на прошедших переговорах в Абу-Даби достигли общего понимания по вопросу режима прекращения огня. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, стороны также пришли к согласию по поводу того, как могла бы выглядеть демилитаризованная зона, если лидеры решат прекратить боевые действия.

Вместе с тем отмечается, что вопрос присутствия войск стран Запада на территории Украины остается открытым.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится 17 и 18 февраля в Женеве. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах обсудят территориальный вопрос.

Известно также, что российская сторона направит в Женеву для проведения переговоров группу численностью не менее 15 человек, в числе которых будет замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Руководителем российской делегации станет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее политолог сообщил, что переговоры РФ, Украины и США подошли к финальному этапу.