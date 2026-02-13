Политолог: переговоры РФ, Украины и США выходят на финальный этап

Переговоры России, Украины и США выходят на финальный этап. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук, комментируя предстоящую встречу делегаций в Женеве. Эксперт отметил, что Швейцария — это традиционное место проведения российско-американских встреч на высшем уровне.

Он также обратил внимание, что российскую делегацию вновь возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Исходя из этой информации, политолог делает вывод, что консультации, которые проводили руководители спецслужб, завершены.

«Это значит, что тот этап, на котором нужно было определить практические механизмы вдоль линии фронта, механизмы контроля за безопасностью, механизмы разграничения и так далее, они просто выполнены. И определение не технического, а политического места встречи означает, что переговоры переходят на новый этап, скорее всего, финальный этап», — сказал Пинчук.

13 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти 17 и 18 февраля в США. Он отметил, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос.

