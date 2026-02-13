Рябков призвал вопросы по ДСНВ направлять к США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что все вопросы о будущем Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) следует адресовать не к России, а к США, поскольку позиция Москвы известна. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Они [США] тоже знают нашу позицию, она многократно излагалась на всех уровнях. Так что кто хочет, может этот пасьянс разложить или наоборот пазл сложить, и все вопросы отпадут. К нам не может быть вопросов по этому поводу: все вопросы — к США», — добавил замминистра.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times сообщила, что Трамп намерен сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай. А вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что США будут работать с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Ранее США заявили о намерении сотрудничать с Россией и Китаем для сокращения ядерных арсеналов.