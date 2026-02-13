«Хвост виляет собакой»: политолог заявил, что Украина вышла из-под контроля США

Политолог Михайлов: США уже давно не контролируют Украину

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал озвученное украинским лидером Владимиром Зеленским число потерь ВСУ с начала конфликта, которое, с его слов, составляет 55 тысяч человек.

По мнению эксперта, Украина превратилась в тоталитарное государство, глава которого позволяет себе откровенно врать гражданам.

«При этом, обратите внимание, как американцы позволяют ему этим заниматься. То есть украинский хвост виляет американской собакой. С одной стороны, мы слышим бесконечные уверения администрации [президента США Дональда] Трампа о том, что они борются за мирное соглашение с Украиной. С другой стороны, они сами науськивают его, поддерживают его», — отметил Михайлов.

Киев на сегодняшний день находится вне контроля американцев, уверен он.

5 февраля Зеленский в интервью телеканалу France 2 рассказал, что в конфликте с Россией якобы погибло 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских солдат, однако многие имеют статус пропавших без вести.

Военный блогер Егор Гузенко при этом отметил, что президент Украины занизил потери ВСУ приблизительно на миллион человек. А депутат Верховной рады Александр Дубинский написал, что названное число потерь занижено как минимум втрое, чтобы не платить компенсации вдовам погибших.

Ранее стало известно о ликвидации в зоне СВО украинского офицера-десантника.