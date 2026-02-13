Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Хвост виляет собакой»: политолог заявил, что Украина вышла из-под контроля США

Политолог Михайлов: США уже давно не контролируют Украину
Alex Brandon/AP

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал озвученное украинским лидером Владимиром Зеленским число потерь ВСУ с начала конфликта, которое, с его слов, составляет 55 тысяч человек.

По мнению эксперта, Украина превратилась в тоталитарное государство, глава которого позволяет себе откровенно врать гражданам.

«При этом, обратите внимание, как американцы позволяют ему этим заниматься. То есть украинский хвост виляет американской собакой. С одной стороны, мы слышим бесконечные уверения администрации [президента США Дональда] Трампа о том, что они борются за мирное соглашение с Украиной. С другой стороны, они сами науськивают его, поддерживают его», — отметил Михайлов.

Киев на сегодняшний день находится вне контроля американцев, уверен он.

5 февраля Зеленский в интервью телеканалу France 2 рассказал, что в конфликте с Россией якобы погибло 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских солдат, однако многие имеют статус пропавших без вести.

Военный блогер Егор Гузенко при этом отметил, что президент Украины занизил потери ВСУ приблизительно на миллион человек. А депутат Верховной рады Александр Дубинский написал, что названное число потерь занижено как минимум втрое, чтобы не платить компенсации вдовам погибших.

Ранее стало известно о ликвидации в зоне СВО украинского офицера-десантника.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!