Общество

В Раде оценили демографическую ситуацию на Украине

Депутат Рады Гетманцев: в 2026 году с Украины могут выехать 200 тысяч человек
РИА Новости

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил в своем Telegram-канале, что демографическая ситуация на Украине является тяжелой.

По словам Гетманцева, в стране усиливаются миграционные настроения среди населения. Как пишет депутат, согласно прогнозу Национального банка Украины, в 2026 году страну могут покинуть около 200 тысяч граждан.

Руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович 29 декабря 2025 года заявил, что демографический кризис и серьезный дефицит рабочей силы ожидаются на Украине, если уехавшие после 2022 года за границу граждане не вернутся на родину.

26 января министр соцполитики Денис Улютин заявил, что Украина находится в глубоком демографическом кризисе, а соотношение работающих и пенсионеров приблизилось к показателю 1:1. Он пояснил, что результаты последнего исследования Международной организации труда показали «очень неприятный для страны» демографический тренд, по которому в следующем цикле на Украине «работающих будет больше, чем пенсионеров».

Улютин также заявлял, что более 5,8 млн человек покинули Украину после 2022 года.

Ранее Украине предрекли появление безлюдных зон.
 
