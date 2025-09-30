Президент Польши назвал единственного человека, способного вести переговоры с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий счел американского коллегу Дональда Трампа единственным в мире главой государства, способным вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит радиостанция Zet.

«Президент Дональд Трамп — единственный лидер в свободном мире, способный вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выбирает, и стимулы в отношении РФ — это его собственные решения. Это его выбор», — сказал Навроцкий.

При этом сам президент Польши исключил для себя роль переговорщика с Владимиром Путиным. По его словам, Трамп – единственный, кто может вести их, и его нужно поддерживать в этом начинании.

15 августа президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

