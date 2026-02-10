Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В правительстве Германии выдвинули требование к России по Украине

Представитель кабмина ФРГ Корнелиус призвал Россию к компромиссам по Украине
Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус призвал Россию отказаться от якобы «максималистских требований» и начать искать реалистичные компромиссы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

Спикер правительства поприветствовал переговоры Москвы и Киева в Абу-Даби, а также состоявшийся обмен пленными.

«Мы хотели бы гораздо более четких шагов вперед. Москва и в дальнейшем настаивает на максималистских требованиях. Мы призываем Москву отказаться от этого и искать реалистичные компромиссы», — заявил Корнелисус.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на скорое проведение нового раунда переговоров по Украине.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно. Также агентство Reuters сообщало, что США и Украина обсуждали возможность заключения мира в марте 2026 года.

Ранее в Совфеде раскрыли, как Запад пытается сорвать договоренности по Украине.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!