В правительстве Германии выдвинули требование к России по Украине

Официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус призвал Россию отказаться от якобы «максималистских требований» и начать искать реалистичные компромиссы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

Спикер правительства поприветствовал переговоры Москвы и Киева в Абу-Даби, а также состоявшийся обмен пленными.

«Мы хотели бы гораздо более четких шагов вперед. Москва и в дальнейшем настаивает на максималистских требованиях. Мы призываем Москву отказаться от этого и искать реалистичные компромиссы», — заявил Корнелисус.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на скорое проведение нового раунда переговоров по Украине.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно. Также агентство Reuters сообщало, что США и Украина обсуждали возможность заключения мира в марте 2026 года.

