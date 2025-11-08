На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли планы ЕС по борьбе с «российской дезинформацией»

The Guardian: ЕС намерен создать Центр борьбы с якобы дезинформацией из России
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз намерен создать специализированный Центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России, Китая и других стран. Об этом пишет The Guardian.

«Исполнительная власть ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов», — говорится в материале.

Сообщается, что автором инициативы выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Публикация документа, на который ссылается газета, запланирована на 12 ноября. В нем утверждается, что «гибридные атаки» России и Китая с целью распространения влияния на Европу являются главной угрозой для ЕС.

По данным издания, участие в задуманном проекте не будет обязательным для стран-членов ЕС. Кроме того, на членство в Центре смогут претендовать желающие вступить в ЕС, а также Великобритания.

5 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что в настоящее время за пределами РФ создается все больше «псевдонациональных центров», которые на самом деле являются орудием информационной войны против россиян.

Ранее в США закрыли центр Госдепа, обвинявший Россию в «дезинформации и пропаганде».

