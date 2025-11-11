В Европе создадут новый орган разведки под руководством фон дер Ляйен

FT: в ЕС создадут разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать новый разведывательный орган Евросоюза, главой которого станет глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как сообщили источники FT, Еврокомиссия «изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки».

По данным британской газеты, «в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа».

Кроме того, Евросоюз намерен создать специализированный Центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России, Китая и других стран.

Автором инициативы выступила Урсула фон дер Ляйен. Публикация документа, на который ссылается газета, запланирована на 12 ноября. В нем утверждается, что «гибридные атаки» России и Китая с целью распространения влияния на Европу являются главной угрозой для ЕС.

По данным The Guardian, участие в задуманном проекте не будет обязательным для стран-членов ЕС. Кроме того, на членство в Центре смогут претендовать желающие вступить в ЕС, а также Великобритания.

Ранее в США закрыли центр Госдепа, обвинявший Россию в «дезинформации и пропаганде».