Каллас объяснила, почему у нее конфликт с фон дер Ляйен

Каллас: конфликт с фон дер Ляйен возник из-за разногласий между ведомствами
Reuters/Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью эстонской радиостанции KuKu заявила, что ее разногласия с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен не затрагивают их личных отношений.

Каллас сказала, что хорошо относится к главе ЕК, но СМИ пишут об их конфликте как о ссоре между женщинами.

«На самом деле институция, которой я руковожу, с самого начала не нравилась Европейской комиссии. Это скорее нечто межведомственное. Я пытаюсь доказать, что если мы делаем что-то вместе, выигрывают все. Что Европа тогда сильнее», — сообщила дипломат.

В начале декабря полиция Бельгии пришла с обысками в штаб-квартиру дипломатической службы ЕС в Брюсселе. Мероприятия были связаны с расследованием возможного нецелевого использования средств ЕС. В ходе обысков правоохранители изымали документы и задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве с закупками, коррупции и преступном конфликте интересов.

Тогда же экс-глава евродипломатии Федерика Могерини была задержана по делу о мошенничестве, связанному с финансируемой ЕС программой обучения дипломатов.

Ранее в Госдуме назвали имена трех самых враждебных к России западных политиков.

