В МИД России заявили о вопросе содержательной стороны встречи Путина и Трампа

Рябков: идея о проведении саммита президентов России и США существует
MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении саммита президентов РФ и США существует. Об этом сообщает РИА Новости.

«Идея такого контакта, конечно же существует, и мы видим из практики, что контакты организуются и могут быть организованы в исторически сжатые сроки», — сказал дипломат на полях встречи шерп БРИКС в Нью-Дели.

По словам Рябкова, для России на переднем плане остается содержательная сторона возможной встречи.

В августе прошлого года Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Медведев назвал одно из важных достоинств Трампа.
 
