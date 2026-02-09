Московский суд начал заочно рассматривать дело Тимошенко о фейках

В Москве начали заочно рассматривать дело Тимошенко о фейках про ВС России

Басманный суд Москвы начал рассмотрение дела по существу в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в фейках о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент суд провел заседание, на котором было зачитано обвинительное заключение, а также было решено отложить процесс подготовки письменных доказательств по делу.

«Назначить дату следующего заседания на 17 марта, 16.00», — сказала судья.

По данным следствия, Тимошенко, находясь за пределами России, опубликовала на своей странице в социальной сети заведомо ложную информацию о причастности российских войск к расправам над мирными жителями городов Буча и Ирпень.

В июле 2024 года Тимошенко была объявлена российскими правоохранительными органами в международный розыск, в декабре прошлого года суд РФ заочно арестовал ее.

14 января текущего года украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает лидера партии «Батькивщины» Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, политик шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

