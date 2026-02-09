Экс-депутата Смоленской областной думы внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ

Бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица (признан в РФ иностранным агентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Живица Владислав Геннадьевич, 29.06.1992 года рождения, город Гусиноозерск Республики Бурятия», — отмечается в перечне.

С 19 января 2024 года Минюст РФ внес Живицу в реестр иностранных агентов. По данным министерства, экс-депутат выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

Живица родился в Бурятии. В 2012 году окончил Смоленский строительный колледж. В сентябре 2018 года был избран депутатом областного парламента по единому избирательному округу от Коммунистической партии РФ. В 2021 году он был исключен из КПРФ после конфликта с руководством регионального отделения партии.

В конце января скрипачку Асю Соршневу внесли в перечень террористов и экстремистов. До этого артистку арестовали и посадили под домашний арест за спонсирование Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Она переводила донаты организации с августа 2021 года по февраль 2022 года. У артистки был настроен автоплатеж. Всего она сделала семь переводов. Музыкантка на суде признала свою вину.

Ранее Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в перечень террористов и экстремистов.