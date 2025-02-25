Поэтессу Полозкову признали экстремисткой

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в перечень экстремистов и террористов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В июне 2023 года Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов направил обращение к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением запретить продажу книг Полозковой. С предложением введения моратория он решил после выхода интервью поэтессы, в котором она высказывалась о теракте, в результате которого был серьезно ранен писатель Захар Прилепин.

В конце января этого года Полозкова показала фотографию со своими детьми. Поэтесса позировала с сыновьями и дочерью в лифте и поделилась этим кадром в соцсетях. У писательницы двое детей от бас-гитариста Александра Бганцева: десятилетний Федор и шестилетний Савва.

Новость дополняется.